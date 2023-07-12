Країни G7 погодили спільну декларацію підтримки України

Країни G7 ухвалили міжнародні рамки, що передбачають надання Україні довгострокових гарантій безпеки для захисту від можливої агресії росії у майбутньому. Цю інформацію надає Financial Times, яке отримало доступ до тексту документа, що був погоджений під час саміту НАТО у Вільнюсі.

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Повний текст спільної декларація про підтримку України можна прочитати на сайті президента України.

У документі йдеться про незмінну підтримку України країнами G7 в її зусиллях захищати суверенітет та територіальну цілісність, відновлювати економіку, захищати громадян та прагнути до інтеграції в євроатлантичне співтовариство.

Зазначається, що переговори з Україною розпочнуться негайно. Країни, які не є членами G7, також запрошуються приєднатися до цих зобов'язань. Серед них передбачається постачання "сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі", підготовка українських військових, обмін розвідданими та надання допомоги у сфері кіберзахисту.

Від свого боку, Україна зобов'язується провести реформи, зокрема в судовій системі та забезпечити цивільний контроль над Збройними силами.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

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