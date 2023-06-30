Стрілянина в кишинівському аеропорту: прем'єр Молдови сказав, хто був нападником

У міжнародному аеропорту Кишинева у Молдові 30 червня сталася стрілянина. Загинули двоє людей.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, іноземець, який прилетів до Кишинева, відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева. "Під час конвоювання в стерильну зону для посадки на зворотний рейс він вихопив у прикордонника пістолет і смертельно поранив двох людей. Він був захоплений силами спеціального призначення", – повідомили у поліції.

Прем'єр-міністр країни Дорін Речан повідомив у Фейсбуці, що стрілком був 43-річний громадянин Таджикистану, якому "з міркувань безпеки заборонили в'їзд до Республіки Молдова".

"Під час супроводу до стерильної зони для повернення він смертельно застрелив прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту з рушниці, викраденої у прикордонника. Ще одна людина – пасажир – отримала травми, їй надають допомогу лікарі", – зазначив він.

Що стосується самого стрілка, у МВС Молдови повідомили, що спецназ Fulger його затримав, чоловік отримав поранення.

Президентка Молдови Майя Санду виступила з реакцією після нападу в міжнародному аеропорту Кишинева. "Ми висловлюємо наші щирі співчуття родинам та близьким загиблих – втрата близьких – це величезний біль для родин. Це сумний день для всіх нас. Державні установи перебувають у стані підвищеної готовності, поліція та правоохоронні органи мобілізовані на всій території Республіки Молдова", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ Молдови повідомляли, що нападником був росіянин з "вагнера".

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