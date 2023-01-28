Стюардеса розкрила моторошні деталі, чому краще не користуватись туалетним папером в літаку

Стюардеса Сьєрра Містт розповіла, чому пасажири повинні триматися далі від туалетного паперу в літаку. Вона радить користуватися паперовими рушниками, які не настільки забруднені.

Різні сюжети з життя стюардес Містт публікує в TikTok. Про це повідомляє The Sun.

Бортпровідниця розповіла: "Коли ви йдете в туалет у літаку, не користуйтеся туалетним папером. Замість цього використовуйте паперові рушники, тому що вони вищої якості та не розриваються, як туалетний папір".

Вона не перша стюардеса, яка радить пасажирам уникати користування туалетним паперам.

Читайте також: Росіянка у літаку оконфузилася та облаяла стюарда: думала, що її називають окупантом

"Використовуйте цигарковий папір на відміну від туалетного. Коли виникає турбулентність і маленькі хлопчики не можуть поцілити, тож вони все забризкують. Зазвичай це потрапляє на туалетний папір, якщо ви не хочете, щоб подібні речі були на вас, використовуйте цигарковий папір", – пояснила стюардеса Флай Бей Бі.

Вона теж радить користуватися паперовими рушниками, оскільки вони розміщуються вище і їх складніше забруднити.

Нагадаємо, в Укрзалізниці провідник потягу №731 Дніпро-Київ змусив військовослужбовця ЗСУ, який їхав з фронту додому у відпустку, спати в тамбурі, оскільки йому не сподобалося, що від чоловіка був неприємний запах. Про цю неприємну та неприпустиму ситуацію розповіла донька українського захисника.