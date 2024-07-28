Субсидії-2024: на які зміни варто очікувати українцям з 1 серпня

В серпні 2024 року, з огляду на збільшення тарифів на електричну енергію, українські домогосподарства автоматично отримають перераховані субсидії для покриття витрат під час літнього періоду, коли опалення не використовується. Про це повідомляє NV.

Як призначатимуть і кому потрібно писати нову заяву

У серпні цього року українські сім’ї продовжуватимуть отримувати допомогу у вигляді житлових субсидій для покриття витрат під час літнього періоду.

Для тих, хто вже користується субсидіями і не мав змін у фінансовому стані чи складі домогосподарства, субсидії будуть надані без додаткових заявок. Пенсійний фонд автоматично перегляне суми субсидій, виходячи з наявної інформації.

Однак, деякі групи громадян мають подати заяву для отримання субсидій у серпні:

Особи, які орендують житло і самостійно оплачують комунальні послуги.

Домогосподарства з внутрішньо переміщеними особами.

Сім’ї, де кількість людей, що фактично проживають, менша за кількість зареєстрованих.

Ті, хто хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого або рідкого палива.

Також потрібно звернутися тим, кому в опалювальний сезон було призначено субсидію у розмірі 0,00 грн, а також тим, хто проживає на територіях, що були тимчасово окуповані або де велися активні бойові дії станом на 24 лютого 2022 року і не подавали заяву на перепризначення субсидії.

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Якщо заява була подана у травні-червні, субсидія надавалася з 1 травня. У разі, якщо заяву не подали до 1 липня, субсидія нараховуватиметься з місяця подачі заяви.

З огляду на підвищення тарифів на електроенергію, Пенсійний фонд перерахує субсидії та пільги автоматично. Субсидія покриватиме різницю у виплаті, якщо витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, який залишається без змін. Таким чином, громадяни продовжать платити ту ж суму, що й до збільшення тарифів, а держава компенсує різницю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому розмір субсидії становить 0 грн та що це означає.

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