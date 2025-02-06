Субсидії в 2025 році: хто матиме право на два види виплат

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть оформити одразу дві субсидії: одну на оплату оренди житла, а іншу – на покриття витрат на комунальні послуги.

В Міністерстві соціальної політики України пояснили, чи можуть ВПО отримати одночасно два види державної допомоги у 2025 році. Як зазначається, внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату комунальних послуг, якщо витрати на них перевищують встановлений державою обов'язковий відсоток доходу.

Якщо сума рахунків за комунальні послуги (з урахуванням соціальних норм споживання) перевищує цей ліміт, домогосподарство має право подати заявку на допомогу.

Розмір субсидії залежить від доходу родини. Чим менше доходів, тим більшу частину витрат компенсує держава. Водночас виплати на проживання для ВПО не враховуються при розрахунку сукупного доходу сім'ї.

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Документи можна подати онлайн через портал Пенсійного фонду або звернутись до місцевих органів соцзахисту.

Хто може отримати субсидію на оренду житла у 2025 році

ВПО, які змушені орендувати житло, з 2025 року можуть отримати фінансову підтримку, за умови виконання кількох вимог:

Наявність офіційного договору оренди між орендарем та власником житла. Подання заявки через портал Пенсійного фонду України або в паперовому вигляді.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, офіційне оформлення оренди захищає права обох сторін, запобігаючи виселенню та проблемам із заборгованістю по комунальних платежах. Субсидію можуть отримати переселенці, які:

втратили своє житло через війну;

виїхали з зон активних бойових дій;

не мають нерухомості на підконтрольній Україні території;

витрачають більше 20% доходу родини на оренду.

Розмір допомоги визначатиметься індивідуально, з урахуванням доходів родини, кількості її членів та середньої вартості оренди у конкретному регіоні.

Також важливо пам'ятати, що орендар і орендодавець не можуть бути родичами. Субсидія не надається тим, хто вже отримує інші виплати на житло, наприклад, у межах програми "Прихисток".

Раніше ми розповідали, як нараховуватимуть субсидії на комуналку в 2025 році.

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