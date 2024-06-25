Суд обрав запобіжний захід одіозному Тищенку

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для народного депутата України від "Слуги народу" Миколи Тищенка, якого підозрюють у протиправному позбавленні волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Йому призначили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю на 2 місяці.

Додамо, дещо раніше ДБР провело обшуки у помешканні народного депутата Миколи Тищенка у справі про побиття ветерана війни Дмитра Павлова. Після процесуальних дій нардепа помісили під цілодобовий домашній арешт.

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Нагадаємо, 21 червня 2024 року в інтернеті з'явилося відео інциденту з народним депутатом Тищенком, на ньому видно, як охорона депутата грубо поводилася відносно колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв з дитиною у візочку.

Поліція підтвердила, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями "Нанесення легких тілесних ушкоджень" та "Незаконне позбавлення волі".

Тищенко заявив, що того дня вони виявили найбільший колл-центр Дніпра, а колишній військовий нібито прийшов "захистити ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти діяльності шахрайського колл-центру".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував інцидент з побиттям охороною народного депутата Миколи Тищенка колишнього бійця спецпідрозділу Kraken ГУР Міноборони України Дмитра Павлова. Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області заявило про відкриття двох кримінальних проваджень через цей інцидент.

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