Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Галицький райсуд Львова у п'ятницю, 26 липня, обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його арештували на 2 місяці без альтернативи внесення застави.

Запобіжний захід обрали за клопотанням Львівської обласної прокуратури. Про це повідомляє Українська правда.

Суддя Олег Юрків обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 вересня включно без права внесення застави.

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На такому запобіжному заході наполягали прокурори. За наслідками судового засідання клопотання задоволено у повному обсязі.

До початку засідання суду присутня там донька Ірини Фаріон, Софія, допитувалася в підозрюваного, навіщо він убив її матір, однак фігурант лише відповів: "час покаже". Інтереси Зінченка в суді представляє адвокат Ігор Сулима, який раніше захищав проросійського блогера Ігоря Коцабу.

Сторона захисту просила для підозрюваного цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету стеження.

Нагадаємо, 19 липня близько 19:30 на одній із вулиць Львова невідомий вистрілив у 60-річну Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували з пораненням голови. Попри зусилля медиків вона померла.

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