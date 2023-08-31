Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід для поліцейського, який застрелив п'яного водія

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід патрульному поліцейському, який смертельно поранив чоловіка 29 серпня. Йдеться про резонансну стрілянину, внаслідок якої помер Джумбері Сілогава.

Поліцейського не доставили до суду через стан здоров’я, він брав участь у засіданні по відеозв’язку. Біля будівлі суду і в залі засідань зібралися поліцейські, щоб підтримати свого колегу.

Прокурор запросив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Захисники затриманого просили обрати особисте зобов'язання, домашній арешт чи звільнення під заставу.

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Поліцейський також не погодився з утриманням під вартою, оскільки перебуває на лікуванні. Суд ухвалив відправив поліцейського під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульний вистрелив у водія Jaguar, який напав на його напарницю. 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава загинув на місці.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. Також правоохоронці виявили алкоголь у крові водія, який загинув від пострілів патрульного.

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