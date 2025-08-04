Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на 5 серпня

В Україну повертається справжнє літнє тепло. У вівторок, 5 серпня, на більшій частині території країни встановиться суха й сонячна погода, а денна температура місцями сягатиме +34 градусів. Лише деякі західні та центральні області побачать короткочасні дощі.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, вдень повітря прогріватиметься до +24…+29 °С, а на півдні, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській і частині Полтавської областей температура може піднятися до +30…+34 °С. У нічний час локальні грози можливі на заході, а вдень дощі очікуються в Карпатському регіоні, Житомирщині та Вінниччині. На решті території утримається суха погода.

У Києві цього дня буде сонячно й без опадів, із денною температурою до +29 °С. Схожа ситуація спостерігатиметься й по області, де вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 °С, а вночі температура триматиметься в межах +14…+19 °С.

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У Карпатах можливий невеликий дощ, а також тумани вночі та вранці. Температура в гірських районах становитиме від +8…+13 °С уночі до +18…+23 °С удень.

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