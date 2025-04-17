Сума здивує: який розмір пенсії можна отримати при середній зарплаті

В Україні при середньому рівні заробітної плати та наявності 35 років трудового стажу пенсійна виплата може становити 5269,9 гривні. За інформацією Пенсійного фонду, для отримання такої пенсії потрібно сплачувати внески із зарплати у розмірі 18 589 гривень.

За підрахунками OBOZ.UA, при наявності 40 років стажу та стабільному отриманні середньої зарплати протягом усього трудового шляху, у 2025 році розмір пенсії складе 6022,8 гривні. Зі збільшенням заробітної плати сума пенсійних виплат також істотно зростатиме.

До прикладу, якщо ваша заробітна плата була на 50% вищою за середню (на сьогодні це 27 883 грн), то за наявності 35 років стажу ви можете розраховувати на пенсію в розмірі 7904,9 грн. У разі, якщо стаж складає 40 років, виплата зросте до 9034,2 грн.

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Які пенсії отримують українці

На квітень 2025 року середній розмір пенсії в Україні складає 6341,1 грн, що на 552 грн більше порівняно з початком року. Водночас середня пенсія суддів за цей період зросла на 1281 грн і становить 108 321,6 грн.

Загалом в Україні пенсію за віком отримують 10,3 мільйона осіб. З них близько 7,5 мільйона отримують пенсію за віком, а решта – пенсії за вислугу років (середній розмір якої становить 12,3 тис. грн), соціальні пенсії та пенсії по інвалідності.

Пенсію до 5 тис. грн отримують 4,5 мільйона громадян України. Близько 1,5 мільйона людей отримують пенсію, що перевищує 10 тис. грн. Варто зазначити, що в січні 2024 року середній розмір пенсії був на 955 грн меншим і складав лише 5385,25 грн.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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