Сунак назвав неправильним ставлення Трампа до Зеленського в Овальному кабінеті

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикував ставлення президента США Дональда Трампа до українського лідера Володимира Зеленського під час їхньої суперечки в Овальному кабінеті. В інтерв’ю після поразки на виборах у липні 2024 року Сунак висловив обурення щодо упереджених висловлювань Трампа на адресу Зеленського.

Про це повідомляє Politico. "Мені було дуже важко дивитися, як Володимира – людину, з якою я багато спілкувався, з якою був у Києві, яка бореться за свою країну – називають диктатором і звинувачують у розв’язанні війни. Це неправильно", – заявив він.

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Водночас Сунак визнав, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це одна з ключових вимог США.

"Ми не можемо очікувати, що Америка нестиме всю ношу за нашу безпеку, якщо ми самі не готові робити жертви. Події останніх тижнів внесли ясність, і тепер нам слід бути чесними щодо цього", – додав політик.

Наразі Ріші Сунак залишається депутатом парламенту від Консервативної партії. Під час прем’єрства він двічі відвідував Україну та був одним із головних союзників Києва.

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

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