Супершвидка вечеря за 20 хвилин: як приготувати цибулевий пиріг

Ця страва – дуже ароматна, легка у приготуванні та ситна. Чудовий варіант вечері чи перекусу.

Інгредієнти:

– Вершкове масло – 200 г

– Борошно – 300 г

– Сметана – 6 ст.л. (20% жирності)

– Сода – 1 ч.л.

– Оцет – 1 ч.л.

– Плавлений сир – 4 шт.

– Цибуля – 6 шт.

– Яйця – 5 шт. (4 – для начинки, 1 – для змазування)

– Сіль і перець – за смаком

– Зелень – за смаком

Спосіб приготування:

1. Натерте вершкове масло змішайте з борошном та додайте сметану, соду, погашену оцтом, сіль і перемішайте.

2. Замісіть тісто, сформуйте кулю та загорніть її в харчову плівку і відправте до холодильника на 2 години чи ніч.

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3. Начинка: очистіть цибулю та наріжте її тонкими півкільцями, які обсмажте на сковороді. Додайте сіль, перець та готуйте ще кілька хвилин. Додайте тертий сир та перемішайте.

4. Збийте яйця та додайте зелень. Дочекайтесь охолодження цибулевої суміші та перемішайте її з яйцями.

5. Тісто розділіть на 2 частини: більшу та меншу. Більшу частину викладіть у змащену олією форму та розподіліть по ній, формуючи бортики. Викладіть цибулю, накрийте другою частиною тіста. Випікайте при температурі 160-170°C духовці 20-25 хвилин.

6. Подавайте охолодженим.

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