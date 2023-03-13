Бурякові млинці з сиром: простий рецепт корисного перекусу
Буряк неймовірно корисний та універсальний овоч, який можна додавати до салатів, других страв та навіть готувати з ним десерти. Пропонуємо вам простий рецепт млинців з буряком, смак яких перевершить очікування.
Ці млинці можна вживати "пустими", а можна підготувати до них начинку з м'якого сиру. А якщо до сиру додати часнику та ароматної зелені, то вони будуть ще більш смачними.
Читайте також: Кольорові млинці - рецепт, який здивує
Для приготування млинців потрібні такі продукти:
- Молоко - 120 мл
- Варений буряк - 120 г
- Борошно - 90 г
- Яйце - 1 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Оливкова олія - 2 ст. л.
- Сіль - 1/3 ч. л.
Для начинки:
- М'який сир - 200 г
- Сметана - 4 ст. л.
- Сіль - 1/4 ч. л.
- Кріп та петрушка – по дві гілочки.
Як готувати:
- Спочатку підготуйте начинку: змішайте сир, сметану та дрібно порізану зелень, посоліть й поставте "настоюватися".
- Тісто треба готувати так: Варений буряк пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері, вбийте яйце та гарно розмішайте.
- Потім додайте до бурякової маси просіяне борошно, молоко, вдавіть часник, посоліть й приправте олією. Гарно перемішайте.
- Поставте пательню з антипригарним покриття грітися на плиті на середньому вогні. Поки сковорода нагрівається, ще раз розмішайте тісто та почніть смажити круглі млинці.
- Готові млинці треба перемазати начинкою та скрутити у рулетики. Кожен з рулетиків наріжте довільними шматочками й викладіть на блюдо. Смачного!
Нагадаємо, під час приготування омлету, недосвідчені кухарі допускають одні й ті самі помилки. Як правильно приготувати цю страву, щоб омлет не підгорів і не опав, читайте у нашому матеріалі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!