Надпотужний землетрус в Туреччині охопив кілька міст: загинуло близько 200 людей, знищені багатоповерхівки (фото, відео)

Потужний землетрус стався на південному сході Туреччини, неподалік від кордону з Сирією, в результаті чого загинули близько 200 людей, а багато інших потрапили під завали і отримали поранення.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався відразу після 4 години ранку в понеділок вранці за місцевим часом за 23 кілометри на схід від Нурдагі, провінція Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра, пише CNN. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, включаючи Сирію та Ліван.

Потужний землетрус в Туреччині

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулеймон Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Діярбакир і Кіліс.

Щонайменше 76 людей загинули і понад 440 отримали поранення в Туреччині , повідомляє агентство країни з боротьби зі стихійними лихами AFAD.

Потужний землетрус в Туреччині

У сусідній Сирії щонайменше 111 людей загинули і понад 500 отримали поранення, повідомляє державне телебачення Сирії з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. Повідомляється про загиблих в Алеппо, Латакії, Хамі та Тартусі.

Потужний землетрус в Туреччині

За даними групи "Білі шоломи", офіційно відомої як Сирійська цивільна оборонна, гуманітарна організація, створена для порятунку постраждалих, десятки людей опинилися під завалами.

Землетрус стався до світанку в понеділок, коли жителі, ймовірно, спали і не були готові до удару. На відео з Туреччини, опублікованому в соціальних мережах, видно десятки зруйнованих будівель, а налякані жителі юрмляться на темних вулицях серед хаосу. Видно, як рятувальники проводять пошуково-рятувальні операції.

Потужний землетрус в Туреччині

Сильні поштовхи відчувалися на півдні та в центральній частині Туреччини. Приблизно через 11 хвилин після основного землетрусу найсильніший афтершок магнітудою 6,7 стався приблизно за 32 кілометри (20 миль) на північний захід від епіцентру основного землетрусу. Ще один інтенсивний афтершок магнітудою 5,6 стався через 19 хвилин після основного землетрусу.

Потужний землетрус в Туреччині

За даними Геологічної служби США, землетрус у понеділок вважається найсильнішим у Туреччині з 1939 року, тоді зстихія такої ж сили забрала життя 30 000 людей. Землетруси такого масштабу трапляються рідко, у середньому в будь-якій точці світу відбувається менше п’яти на рік. За останні 25 років у Туреччині сталося сім землетрусів магнітудою 7,0 або більше, але цей понеділок став найпотужнішим.

Потужний землетрус в Туреччині

Карл Ленг, доцент Школи наук про Землю та атмосферу Технічного університету Джорджії, сказав CNN, що район, який постраждав від землетрусу в понеділок, схильний до сейсмічної активності. "Це дуже велика зона розлому, але це найсильніший землетрус, ніж будь-коли за останній час", – сказав Ленг.

Нагадаємо, в Австралії акула напала на 16-річну дівчину під час плавання та роздерла її. Останній подібний випадок у річці Свон був зафіксований ще у 1923 році.

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