Свіжа зелень на сніданок: Як приготувати швидкі цибулеві млинці

Ситна їжа може бути корисною для організму, а коли до неї додається свіжа зелень, така страва стає ще й вітамінною. Зелена цибуля є відмінним доповненням до солоних страв. Її можна використовувати для приготування на сніданок омлету, а також смачних цибульних млинців.

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Інгредієнти:

1 склянка борошна (можна використовувати пшеничне вищого ґатунку або суміш різних сортів борошна);

2 склянки молока;

2 яйця;

середній пучок зеленої цибулі (приблизно 100 грамів, можна використовувати ріпчасту цибулю, порей або шалот);

50 грамів твердого сиру (можна змінити кількість сиру за власним смаком);

3 столові ложки соняшникової олії.

У високій посудині змішайте молоко та яйця, додайте щіпку солі й перемішайте. Просійте борошно й додайте до яєчно-молочної суміші. Ретельно розмішайте, щоб уникнути утворення комочків борошна. Натріть твердий сир на тертці з дрібними отворами.

Наріжте зелену цибулю на дрібні шматочки. Додайте цибулю та половину натертого сиру до тіста й перемішайте. Додайте дві столові ложки соняшникової олії до тіста й перемішайте ще раз.

Розігрійте сковороду й змастіть її невеликою кількістю олії. Налийте тісто на сковороду й розподіліть рівномірно, щоб утворилися млинці. Після запікання одну столову ложку натертого сиру рівномірно розподіліть на млинцях і скрутіть їх у трубочки або згорніть наполовину.

Таким чином, ви отримаєте смачні цибульні млинці, які можна подати на стіл як окрему страву або в поєднанні з іншими стравами. Смачного!

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