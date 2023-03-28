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Сирна паска без випікання на Великдень: простий рецепт від Клопотенка (відео)

Билім Олена

Сирна паска без випікання на Великдень: простий рецепт від Клопотенка (відео)

До Великодня українці готуються заздалегідь, дістаючи записники, у яких записані найбільш вдалі та прості рецепти святкових страв, та купуючи продукти, аби все потрібне було під рукою.

Якщо ви не профі у випічці, можна приготувати головну страву Великодня – паску – без випікання. Відомий український кухар Євген Клопотенко розповів та показав, як це зробити.

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Він запропонував дуже простий рецепт паски на сирній основі. "Вона виходить красивою та ніжною, з м’яким вершковим смаком, ароматом ванілі й цедри на додачу. Така точно стане окрасою вашого великоднього стола та здивує гостей своїм витонченим смаком", – запевнив Клопотенко.

Які продукти треба купити:

  • Кисломолочний сир 9% жирності – 700 грамів
  • Вершки 33% жирності  – 350 мл
  • Яйця – 5 шт. (потрібні жовтки) 
  • Цукор – 150 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Вершкове масло 85,2% – 100 г
  • Цедра з 1 лимону
  • Мигдаль – 50 г
  • Дрібка солі 

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Як готувати:

  1. Масло треба завчасно нагріти до кімнатної температури.
  2. Кисломолочний сир перебийте блендером.
  3. Жовтки змішайте з цукром, сіллю та ванільним цукром.
  4. Підігрійте у сотейнику 200 мл вершків час від часу помішуючи їх, поки не зявиться пара (десь до 70 градусів). Підігріті вершки вилийте в миску до збитих жовтків й перемішайте.
  5. Готову суміш перелийте у сотейник та поставте на плиту, увімкніть маленький вогонь та варіть, помішуючи, поки суміш не загусне й не стане схожою на сметану.
  6. Додайте до сирної маси заварені жовтки та 100 г розм'якшеного вершкового масла.
  7. Все перемішайте, аби консистенція тіста була однорідною. Додайте цедру лимона й перемішайте.
  8. Решту вершків збийте міксером та додайте до сирної маси, розмішайте.
  9. Мигдаль підсушіть на сухій пательні та подрібніть, додайте до тіста й перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися.
  10. У форму для паски (чи для кексів) викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу, утрамбовуючи тісто. Накрийте тісто марлею, поставте форму на тарілку, а зверху поставте літрову банку з водою, аби вона притиснула тісто.
  11. Заготовку треба поставити у холодильник на 6 години для застигання.

Готову паску переверніть на гарну святкову тарілку, а зверху прикрасьте горішками чи цукатами.

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