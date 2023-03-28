Сирна паска без випікання на Великдень: простий рецепт від Клопотенка (відео)

До Великодня українці готуються заздалегідь, дістаючи записники, у яких записані найбільш вдалі та прості рецепти святкових страв, та купуючи продукти, аби все потрібне було під рукою.

Якщо ви не профі у випічці, можна приготувати головну страву Великодня – паску – без випікання. Відомий український кухар Євген Клопотенко розповів та показав, як це зробити.

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Він запропонував дуже простий рецепт паски на сирній основі. "Вона виходить красивою та ніжною, з м’яким вершковим смаком, ароматом ванілі й цедри на додачу. Така точно стане окрасою вашого великоднього стола та здивує гостей своїм витонченим смаком", – запевнив Клопотенко.

Які продукти треба купити:

Кисломолочний сир 9% жирності – 700 грамів

Вершки 33% жирності – 350 мл

Яйця – 5 шт. (потрібні жовтки)

Цукор – 150 г

Ванільний цукор – 10 г

Вершкове масло 85,2% – 100 г

Цедра з 1 лимону

Мигдаль – 50 г

Дрібка солі

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Як готувати:

Масло треба завчасно нагріти до кімнатної температури. Кисломолочний сир перебийте блендером. Жовтки змішайте з цукром, сіллю та ванільним цукром. Підігрійте у сотейнику 200 мл вершків час від часу помішуючи їх, поки не зявиться пара (десь до 70 градусів). Підігріті вершки вилийте в миску до збитих жовтків й перемішайте. Готову суміш перелийте у сотейник та поставте на плиту, увімкніть маленький вогонь та варіть, помішуючи, поки суміш не загусне й не стане схожою на сметану. Додайте до сирної маси заварені жовтки та 100 г розм'якшеного вершкового масла. Все перемішайте, аби консистенція тіста була однорідною. Додайте цедру лимона й перемішайте. Решту вершків збийте міксером та додайте до сирної маси, розмішайте. Мигдаль підсушіть на сухій пательні та подрібніть, додайте до тіста й перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися. У форму для паски (чи для кексів) викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу, утрамбовуючи тісто. Накрийте тісто марлею, поставте форму на тарілку, а зверху поставте літрову банку з водою, аби вона притиснула тісто. Заготовку треба поставити у холодильник на 6 години для застигання.

Готову паску переверніть на гарну святкову тарілку, а зверху прикрасьте горішками чи цукатами.

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