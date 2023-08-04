Сирський показав, як ЗСУ вибивають окупантів з висот на Горлівському напрямку (відео)

Українські військові продовжують наступати на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Горлівському напрямку.

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила не дають російським окупантам утримувати панівні висоти. Відео роботи стрілецького батальйону опублікував у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"На Горлівському напрямку характерний рельєф та контроль над панівними висотами значно впливають на ситуацію на полі бою. Не дати ворогу отримати перевагу на цій ділянці – задача воїнів Королівської бригади, які впевнено її виконують", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українські військові за допомогою дронів-камікадзе виявляють та знищують російських окупантів.

"На цих кадрах бачимо результат такої роботи. Розплата знайде кожного!" – додав Сирський.

Додамо, Горлівка Донецької області окупована з 2014 року.

Нагадаємо, бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів.

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