Ситно та швидко: рецепт пасти з кабачками та зеленим горошком
Така літня паста готується дуже швидко та просто з доступних інгредієнтів. Ви можете змінювати рецепт за своїм бажанням, додавати інші спеції та навіть овочі.
Інгредієнти:
– Оливкова олія – 1 ст. л.
– Цибуля червона ріпчаста – 1/2 шт.
– Часник, зубчики – 1 шт.сс о оф
– Кабачки – 1 шт.
– Зелений горошок заморожений – 85 г
– Твердий тертий сир – 110 г
– Вершки – 100 мл
– Макарони – 140 г
– Петрушка – за смаком
– Сіль – за смаком
– Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Помийте та поріжте червону цибулю, часник та кабачки і обсмажте їх на сковороді до м‘якості. Всипте горошок та прогрійте.
2. Відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
3. Додайте тертий сир, а потім вершки, посоліть та додайте перець.
4. Нагрівайте ще 4-5 хвилин, додавши більшу частину подрібненої петрушки та макарони. Перекладіть в тарілку, прикрасивши петрушкою.
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