Ситний сніданок: рецепт омлету з чорним хлібом
Швидка та ситна страва за рецептом від Shuba стає вашим улюбленим сніданком.
Інгредієнти:
Яйця курячі – 8 шт.
Хліб чорний – 250 г
Молоко 2,8% – 150 мл
Томати – 2 шт.
Олія соняшникова – 50 мл
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Зелень – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Хліб поріжте невеликими кубиками. Обсмажте його до золотистого кольору.
2. Яйця вбийте в миску, додайте молоко, сіль, перець і збийте. Залийте сумішшю підсмажені кубики хліба, зменште вогонь, накрийте кришкою і готуйте кілька хвилин.
3. Нашинкуйте зелень, а помідори поріжте дрібними кубиками.
4. Відкрийте кришку і посипте омлет помідорами та зеленню. Подавайте негайно.
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