Таємничий амулет та прикраси зі срібла: у Польщі виявили скарби часів короля Болеслава II (фото)

Археологи розкопали скарб часів короля Болеслава II Сміливого. Знахідку зробили на "раніше невідомій" археологічній ділянці на південному сході Польщі.

Серед предметів XI-XII століть – таємничий свинцевий амулет, бронзовий кінь, зброя, прикраси зі срібла, свинцевих і мідних сплавів, ножі, срібні монети. Про це повідомляє The First News.

Доктор Марек Флорек з Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської зазначив, що це надзвичайно інтригуюче та раніше невідоме археологічне місце, яке представляє багату колекцію ранньосередньовічних артефактів.

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Флорек додав, що такі предмети, як срібні прикраси, ймовірно, були завезені до Сандомирської області з ранньосередньовічної Русі або Балтійського регіону.

Своєю чергою свинцева головка скіпетра/булави, володіє елітним характером і дозволяє припустити, що поселення Даромін мало винятковий характер. За словами експерта, у період раннього середньовіччя та й пізніше булави були не лише зброєю, а й, перш за все, символами військової сили.

Особливо унікальним предметом, виділеним Флореком, була свинцева підвіска, можливо, амулет, із зображенням людської фігури з одного боку та невизначеної фігури з іншого.

"Нічого подібного немає серед стародавніх чи середньовічних артефактів, знайдених на території Польщі", – сказав він.

Зараз артефакти вивчає Регіональне управління охорони спадщини в Кельце, після чого їх передадуть до Музею замку в Сандомирі.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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