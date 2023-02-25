Таємнича металева куля на узбережжі Японії виявилась звичайним корабельним буєм (фото)

Гігантська металева куля, яку викинуло на японський пляж у вівторок, може бути частиною звичайного морського обладнання. Іржава жовтувата сфера, розміром близько 1,5 метра, викликала паніку серед влади та місцевих жителів Хамамацу в Японії. Деякі припускали, що це могло бути "яйце Годзілли", а інші вважали, що це шпигунський пристрій, як "шпигунська повітряна куля".

Кулю знайшов місцевий житель на пляжі Еншу, який зв'язався з владою, повідомляє New York Times. Після його виявлення чиновники в шоломах і захисних костюмах оточили територію, що викликало інтерес до того, чим насправді є об'єкт.

Таємнича металева куля на узбережжі Японії

Саперів викликали на пляж, щоб дослідити дивну кулю. Пізніше територію евакуювали. Однак після проведення рентгенівського дослідження поліція підтвердила, що це не вибухівка. Вони додали, що це великий шматок металобрухту.

"Зрештою кулю буде викинуто на металобрухт", – сказав виданню в п’ятницю Хіроюкі Ягі, представник Бюро управління річками та узбережжям префектури Сідзуока.

Таємнича металева куля на узбережжі Японії

Експерти кажуть, що велика куля схожа на сталевий буй, виготовлений китайською суднобудівною компанією Nantong Yangfan. Його використовували для орієнтування моряків або позначення позицій в океані.

Читайте також: "Був схожий на вогняну кулю": між Британією та Францією упав метеорит (відео)

За даними місцевих ЗМІ, об'єкт був приблизно 1,5 метра в діаметрі і, здавалося, був іржавим, що свідчить про те, що він міг бути зроблений із заліза. Він також оснащений серією металевих ручок. Влада Хамамацу не змогла визначити, звідки прибув екземпляр або кому він належав, оскільки його зовнішній вигляд не мав видимих ​​позначок

Таємнича металева куля на узбережжі Японії

Один місцевий житель, який регулярно бігає на пляжі, сказав, що не розуміє, чому м’яч раптом опинився в центрі уваги.

"Він там уже місяць. Я намагався штовхнути його, але він не зрушувався з місця", – повідомив він виданню.

Ця новина з’явилася після того , як минулого місяця американські винищувачі збили низку "непізнаних об’єктів", помічених у повітряному просторі США.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!