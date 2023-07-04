Таємниця вогнів 'Те Лапа': як полінезійські мореплавці використовували їх в якості навігації

Мореплавці з Полінезії відомі своїм вмінням перетинати океани на примітивних каное в пошуках нових островів. І що неймовірно, вони успішно знаходили нові місця. У цьому їм допомагали таємничі вогні, відомі як "Те Лапа".

Про це повідомляє Ancient Origins.

"Те Лапа" - це загадкові вогні, які ставлять науку перед загадкою. Вченим досі не вдалося розкрити походження цього полінезійського "компаса". Хоча існує безліч теорій, жодна з них не може належним чином пояснити це явище. Можливо, нам ніколи не вдасться зрозуміти його повністю.

Здавна полінезійці розповідали про таємниче явище, яке допомагало їхнім предкам знаходити нові острови - "Те Лапа", що перекладається як "миготливе світло". Цей термін вказує на світло, яке відбивається від поверхні океану і слідування за яким приводить до відкриття нових островів. Стародавні полінезійські мореплавці використовували його як зручний спосіб навігації, хоча сучасна наука не може пояснити його сутність.

Перші відомості про це явище з'явилися у 1972 році, коли Девід Льюїс описав його в книзі "Ми, мореплавці". До цього моменту наука успішно пояснювала всі методи океанської навігації, але вогні "Те Лапа" стали справжнім викликом. До публікації книги вважалося, що полінезійці не мали жодного способу навігації та просто дрейфували по океану, при цьому натрапляючи на острови.

Не змігши пояснити явище вогнів Те Лапа, у 1993 році Маріанна Джордж вирушила разом Льюїсом у подорож з метою дослідити це явище.

На островах вони зустрілися з вождем острова Таумако та досвідченим мореплавцем. За його допомогою вчена багато разів бачила це явище та змогла детально його описати.

Маріанна Джордж розповіла про вогні Те Лапа як про природнє явище, яке викликає світіння на воді. Воно дійсно допомагало орієнтуватися в океані, але максимальна відстань, з якої можна побачити Те Лапа, складала близько 190 кілометрів.

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Згідно з описами вчених, вогні є лінійним світлом, яке з’являється на горизонті. Його найкраще можна побачити вночі. Льюїс, побачивши вогні, описав їх як "смуги", "мерехтіння", "спалахи", "стрілки" або "засвічування". Крім того, він підмітив, що мерехтіння частішає ближче до берега.

При цьому Джордж, виключила цілий ймовірні явища, які могли б бути джерелом вогнів Те Лапа: вогні святого Ельма, комети, небесні тіла, міражі, веселки, полярні сяйва та кульові блискавки.

Полінезійські мореплавці задовго до перших європейських мандрівників підкорили Тихий океан на своїх примітивних каное, долаючи величезні відстані. Історія їхнього успіху досі вражає науковців.

Нагадаємо, протимінні водолази виявили затонулий корабель 3 століття до н.е. зі скарбами в Адріатичному морі.

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