Тайсон Ф’юрі звернувся до Олександра Усика: 'Тобі кінець, су**а'

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі публічно висловився щодо свого суперника, українського боксера Олександра Усика, напередодні реваншу. Британець відомий своїми провокаційними заявами і цього разу не стримувався у словах.

Ф’юрі звернувся до Усика, коментуючи їхній попередній бій:

"У тебе був невеликий шанс нокаутувати мене у першому бою, ти завдав мені близько десяти ударів по підборіддю, але я навіть не торкнувся канвасу. Тобі кінець. Як казав колись Тупак: "Ти вдарив мене своїми найкращими ударами, і нічого не зробив. Ти знаєш, що на тебе чекає, су**а"".

Перемога Усика у першому бою

Нагадаємо, що 19 травня Олександр Усик (22-0, 14 КО) здобув титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. У драматичному поєдинку проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) Усик переміг розділеним рішенням суддів. Рахунок суддівських карток був наступним:

Усик 115-112

Ф’юрі 114-113

Усик 114-113

Ця перемога стала важливим етапом у кар’єрі українця, підкресливши його технічну перевагу.

Реванш у грудні

Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик зустрінуться знову 21 грудня. Бій обіцяє стати не менш інтригуючим, враховуючи накал емоцій між боксерами. Для Ф’юрі цей реванш стане шансом повернути свої титули, а для Усика – можливістю закріпити свій статус абсолютного чемпіона.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!