'Такий намір у мене є': Кадиров пригрозив денацифікувати Польщу

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що після успішного завершення так званої "сво" росія почне денацифікувати та демілітаризувати Польщу. За його словами, у нього особисто є такий намір.

Він зазначив, що Польща тепер буде просити у США озброєння, оскільки віддала своє Україні. про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

"Варшава примудрилася виснажити власні військові ресурси, і тепер вона збентежена: а що, коли після успішного закінчення СВО росія почне денацифікувати та демілітаризувати наступну країну? Адже після України на карті Польща!" – вказано у повідомленні.

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Глава Чечні наголосив на "боротьбі з сатанізмом", яка має відбутися у Польщі.

"Не приховую, такий намір особисто у мене є, і я неодноразово заявляв, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі і в першу чергу на території Польщі", – йдеться у повідомленні.

Він вказав, що Сілезія "заслуговує" на особливий незалежний статус. Кадиров додав, що росія може надати "організаційну допомогу" для такого "референдуму", посилаючись на окупацію півдня та сходу України.

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