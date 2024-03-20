Там базується військовий аеродром рф: енгельс атакували безпілотники (відео)

У ніч на 20 березня безпілотники атакували російське місто енгельс, що в саратовській області. За інформацією, від прокремлівського агентства "РИА Новости", на місці подій попередньо нібито не зафіксовано постраждалих та руйнувань місцевої інфраструктури.

Пропагандистський канал SHOT повідомляє, що над містом чули від 2 до 4 гучних вибухів. Очевидці кажуть, що, "тремтіли вікна в рамах".

"Над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає", – заявив місцевий губернатор, якого процитувала ASTRA.

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У місті енгельс розташована авіабаза ВКС рф "Енгельс-2". Вона вже неодноразово піддавалася атакам безпілотників.

Тим часом міністерство оборони росії повідомило про нібито знищення п’яти українських дронів над бєлгородською (1 дрон) та саратовською (4 дрони) областями.

Зауважимо, що на військовому аеродромі "Енгельс" забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну.

Зокрема саме Ту-95МС окупанти активно застосовують, щоб завдавати ракетних ударів по українській інфраструктурі: критичній та цивільній. Аеродром "Енгельс" є базою для двох авіаційних полків військових літаків рф.

Це вже далеко не вперше, коли місцевий військовий аеродром піддається атаці. Одна з останніх була зафіксована наприкінці 2022 року.

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