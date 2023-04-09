Танкісти 92-ї бригади допомогли піхоті знищити ворога під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують відбивати атаки ворога поблизу Бахмута на Донеччині. На допомогу піхотинцям приходять танкісти.

Зокрема, бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка завдали удару по позиціях окупантів. Відео оприлюднили на каналі ОМБр у YouTube.

"Битва за Україну. Ворог на відстані витягнутої руки. Окопи орків та наших Героїв розділяє лісосмуга. На підтримку піхотинцям виїжджає танчик. Відпрацьовує. Ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників. Вони безстрашно борються за кожен метр української землі. Пам'ятаймо це!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як танкісти виїжджають на позицію та починають завдавати ударів по ворогу. Окопи російських окупантів розташовані через лісосмугу.

Також днями українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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