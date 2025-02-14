Тариф на світло з 1 березня: скільки доведеться платити за кіловат

З 1 березня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становитиме 4,32 грн. Ця вартість залишатиметься незмінною щонайменше до квітня. Власники багатозонних лічильників матимуть змогу знизити свої витрати на світло.

Згідно з постановою Кабміну №632, тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн за 1 кВт*год залишатиметься чинним до 30 квітня 2025 року. Після цього можливі два сценарії: або підвищення вартості електроенергії, або продовження дії постанови ще на рік. Як показує досвід попередніх років, обговорення зміни тарифів зазвичай завершується в травні, а їхнє підвищення відбувається в червні-липні. Про це пише OBOZ.UA.

Власники багатозонних лічильників можуть зменшити витрати на електроенергію. Наприклад, за двозонним тарифом у нічний час з 23:00 до 07:00 вартість струму знижується вдвічі — до 2,16 грн за 1 кВтгод.

В Україні кожен споживач має можливість придбати багатозонний лічильник, звернутися до свого постачальника електроенергії та перейти на відповідний тариф. Використання двозонного обліку дозволяє оплачувати електроенергію за зниженим тарифом у нічний період — 2,16 грн за 1 кВтгод замість стандартних 4,32 грн.

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Також існує тризонний лічильник, який передбачає три різні тарифи на електроенергію:

у нічний період (23:00–07:00) – 1,728 грн за кВт*год;

у напівпікові години (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) – 4,34 грн за кВт*год;

у пікові години (08:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48 грн за кВт*год.

Встановлення тризонного лічильника доцільне для тих, хто має високе споживання електроенергії та може керувати його розподілом, наприклад, уникаючи використання струму в пікові години.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців зможе платити за світло менше.

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