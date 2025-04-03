Тарифи на газ в Україні: що зміниться для споживачів з 1 травня

В Україні на період неопалювального сезону продовжили дію спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку природного газу. Термін їхньої дії тепер триватиме до 31 жовтня, хоча раніше вони мали завершитися 30 квітня.

Це означає, що тариф на газ для підприємств, які виробляють теплову енергію, залишиться незмінним. Про це повідомив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, продовження ПСО сприятиме стабільності та передбачуваності цін на газ і електроенергію до початку наступного опалювального періоду.

Що передбачає продовження ПСО?

Компанія "ГК "Нафтогаз Трейдинг" постачатиме природний газ за фіксованими спеціальними цінами до кінця жовтня. Це стосується як постачальників газу для побутових споживачів, так і операторів газорозподільних систем.

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Ціни на газ для виробників електроенергії у неопалювальний період:

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що працюють у теплофікаційному циклі – 18 000 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Теплові електростанції (ТЕС) та ТЕЦ, що виробляють електроенергію в конденсаційному циклі – 14 000 грн за 1 000 куб. м.

Газотурбінні та газопоршневі установки, що генерують лише електроенергію – 14 000 грн за 1 000 куб. м.

Газотурбінні та газопоршневі установки, що виробляють і електроенергію, і тепло комбінованим способом – 18 000 грн за 1 000 куб. м.

Таке рішення допоможе уникнути різких цінових коливань та забезпечити стабільність постачання газу та електроенергії в країні.

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