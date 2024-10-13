Тарифи на комуналку у листопаді: скільки платитимемо за електрику й газ

З 1 листопада українці відчують зміни у тарифах на електроенергію. Загалом, тариф встановлено на рівні 4,32 грн за кіловат-годину, однак деякі споживачі матимуть змогу платити менше.

Проте, для споживачів, які використовують електроенергію для опалення і мають відповідний проєкт, діє пільговий тариф – 2,64 грн за кіловат-годину, але лише для перших 2000 кіловат-годин на місяць. Ці зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів, пише businessua.com.

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Варто зазначити, що тариф у 4,32 грн покриває лише собівартість виробництва електроенергії державними компаніями, а також витрати на передачу та розподіл електроенергії. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Щодо вартості газу, то для населення вона залишиться незмінною до кінця квітня наступного року. Уряд продовжив дію спеціальних обов’язків щодо постачання газу, що гарантує стабільні ціни. Однак, кількість компаній, які постачають газ побутовим споживачам, зменшилась. З 1 жовтня українці мають менший вибір постачальників.

Для різних категорій споживачів вартість газу від Нафтогазу коливається від 7,42 до 16,50 гривень за кубометр. Для населення ціна залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Таким чином, з листопада українці можуть очікувати певних змін у платіжках за комунальні послуги. Хоча ціни на газ для населення залишаються незмінними, тариф на електроенергію зростає. Однак, для споживачів з електричним опаленням передбачені пільгові умови.

Нагадаємо, раніше нардеп назвав дату, коли українців очікує підвищення тарифу на світло.

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