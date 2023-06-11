Тарнавський – про успіхи ЗСУ на таврійському напрямку: знищено майже п'ять рот росіян

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про значні втрати ворога на таврійському напрямку. За його словами, бійцями ЗСУ знешкоджено до 5 рот російських загарбників.

У своєму Телеграм-каналі Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1520 вогневих завдань.

"Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже п’ять рот", – зазначив він.

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Тарнавський повідомив, що наші захисники значно "демілітаризували ворога".

"Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 5 танків, 13 одиниць БМП, 4 ББМ, БТР, 2 МТЛБ, гаубиця 2С19 “Мста-С", 4 самохідні артилерійські установки “Акація", БпЛА “Орлан-10", БпЛА “Supercam", 4 гармати “Гіацинт-Б", РЕБ “Житель"", – додав він.

Окрім того, було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.

У спільноті In Factum проаналізували кадри, оприлюднені Тарнавським та зазначили, що ЗСУ завдали ударів по російському матеріально-технічному вузлу на Волноваському напрямку.

"На першому кадрі можна побачити російську військову техніку, зокрема кілька вантажівок. Ольгинка, північніше Волновахи Цікаво, чим крили? Є версія MLRS та JDAM", – йдеться у повідомленні.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

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