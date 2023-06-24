Тарнавський: Сили оборони на Донеччині звільнили території, окуповані росіянами ще 2014 року

Українські бійці у Донецькій області звільнили низку територій поблизу Красногорівки, які були окуповані з 2014 року. Рух щодо деокупації продовжується.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується", – написав він.

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Цю інформацію підтвердив й речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень під час телемарафону.

Він уточнив, що наші бійці звільнили кілька територій під Красногорівкою близько тижня тому.

"Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це вже так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком. Нині можемо говорити й про це. Новина запізнилася на тиждень з певних тактичних міркувань", – сказав Шершень.

За його словами, штурмовики ЗСУ просунулися неочікувано для ворога, тому російські бойовики намагаються вибити бійців із зайнятих позицій. "Але все марно. Для нас це має символічне значення, принциповий момент і деяке покращення нашого тактичного положення. Це яскравий приклад локального успіху", – сказав Шершень.

Нагадаємо, днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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