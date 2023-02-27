'Техніка палала, як коробки з сірниками': бійці 79 ОДШБр показали ліквідацію ворожих БМП та танку (відео)

Українські бійці на одному з найбільш активних напрямків фронту ліквідували кілька російських бойових машин піхоти БМП-3 та ворожий танк. Результати їхньої роботи потрапили на відео.

Стало відомо, що по ворогу відпрацювали захисники з 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаєва.

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На кадрах, знятих з висоти пташиного польоту з безпілотника, можна побачити, як ворог намагався прорватися до позицій, однак його наздогнав артилерійський снаряд. Потім на відео показали, як палали російські бойові машини піхоти та танк ворога.

Також у Фейсбуці 79 окремої десантно-штурмової бригади м. Миколаєва показали нічний бій проти ворога під Мар'їнкою.

"Днями ворог вдався до нічного штурму позицій марунових беретів з Миколаєва. Колонна з 4-х одиниць техніки, що складалася з танку і трьох БМП серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю українських сил оборони. Очевидно, що такими діями ворог намагався заскочити миколаївських десантників зненацька. Утім, розвідка вчасно виявила противника і бійці прийняли бій. Одна БМП-2 противника наїхала на міну і пошкоджена вже не могла продовжувати рух далі. Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, то її було знищено влучним пострілом з протитанкового комплексу "Джавелін", – розповіли наші бійці.

На кадрах можна побачити, як боєкомплект здетонував і бойовій машині відірвало башту.

"Раніше пошкоджену БМП-2 противника, було добито влучними пострілами з гранатомета. Втративши в бою одразу дві одиниці техніки разом з десантом, ворог відступив", – додали захисники.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову російських військових. Окупанти скаржаться, що новоприбулі солдати відмовляються виконувати бойові завдання.

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