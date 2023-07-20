Техніка "заземлення": Проведіть зранку цей ритуал з кавою, щоб налаштуватись на успішний день

Ритуал з кавою, яка допоможе прокинутися зранку та налаштуватися на весь день

В сучасному світі, де стрес і тривога постійно супроводжують наші щоденні справи, знайти спосіб повернутися до реальності і заспокоїти свій розхитаний стан може бути нелегкою задачею. Проте, існує ефективна психологічна техніка, яка допомагає зайнятися усвідомленою практикою і заземленням. Що це за техніка? Вона така проста, що може бути застосована в будь-який час і місце з будь-якими предметами. Називається вона "Усвідом свою ранкову каву".

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Ось як її виконувати:

Візьміть чашку з кавою в руки і спрямуйте на неї свою повну увагу. Розгляньте її, ніби це перший раз у вашому житті, детально подивіться на її форму та структуру; Опишіть для себе колір кави, її насиченість. Глибоко вдихніть аромат, насолоджуйтесь кожною ноткою запаху; Зробіть перший ковток дуже повільно, майже обережно. Відчуйте, як кава легко доторкається до вашого язика; Утримуйте каву у роті, насолоджуйтесь її смаком, відчуйте кожну ноту смаку; Проведіть ковток повільно, роздумуючи про температуру і текстуру кави; Під час ковтання зверніть увагу на рухи горла, як кава спускається у ваш стравохід; Відчуйте, як смак кави плавно зникає з вашого язика; Повторіть всю цю послідовність з кожним наступним ковтком. Не дозволяйте собі відволікатися від процесу, зосередьтеся лише на каві.

Раніше UAportal писав про те, чому не можна пити каву на порожній шлунок.

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