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Техника "заземления": Проведите утром этот ритуал с кофе, чтобы настроиться на успешный день

Игорь Романько

Ритуал с кофе, который поможет проснуться с утра и настроиться на весь день

В современном мире, где стресс и тревога постоянно сопутствуют нашим ежедневным делам, найти способ вернуться к реальности и успокоить свое расшатанное состояние может быть нелегкой задачей. Однако существует эффективная психологическая техника, которая помогает заняться осознанной практикой и заземлением. Что это за техника? Она так проста, что может быть применена в любое время и место с любыми предметами. Называется она "Сознай свой утренний кофе".

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Вот как ее выполнять:

  1. Возьмите чашку с кофе в руки и направьте на нее свое полное внимание. Рассмотрите ее, словно это первый раз в вашей жизни, подробно посмотрите на ее форму и структуру;
  2. Опишите для себя цвет кофе, его насыщенность. Глубоко вдохните аромат, наслаждайтесь каждой ноткой запаха;
  3. Сделайте первый глоток очень медленно, почти аккуратно. Почувствуйте, как кофе легко прикасается к вашему языку;
  4. Содержите кофе во рту, наслаждайтесь его вкусом, почувствуйте каждую ноту вкуса;
  5. Проведите глоток медленно, размышляя о температуре и текстуре кофе;
  6. Во время глотания обратите внимание на движения горла, как кофе спускается в ваш пищевод;
  7. Почувствуйте, как вкус кофе плавно исчезает из вашего языка;
  8. Повторите всю эту последовательность с каждым последующим глотком. Не позволяйте себе отвлекаться от процесса, сосредоточьтесь только на кофе.

Ранее UAportal писал о том, почему нельзя пить кофе на пустой желудок.

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