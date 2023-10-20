русский
Наука

Телескоп Hubble зафіксував закручену спіральну галактику (фото)

Билім Олена

Телескоп Hubble зафіксував закручену спіральну галактику (фото)

Космічний телескоп Hubble зробив новий вражаючий знімок спіральної галактики IC 5332, розташованої на відстані приблизно 30 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Скульптора.

Як повідомляє space.com, зображення зроблене в інфрачервоному діапазоні й показує галактику обличчям, демонструючи її велику круглу структуру та звивисті спіральні рукави, усіяні яскраво сяючими скупченнями зірок рожевого та помаранчевого кольорів.

Читайте також: Вчені виявили комету, яка пролітатиме біля Землі у 2024 році, і її можна буде побачити неозброєним оком (фото)

IC 5332 класифікується як галактика типу SABc, тобто в ній відсутня чітка центральна смугова структура, а її спіральні рукави не дуже сильно закручені.

"Це чудовий приклад того, як телескоп Хаббла може показувати нам деталі далеких об'єктів, які неможливо побачити з Землі", — сказав Джонатан Гарднер, директор космічного телескопа Хаббл у Космічному центрі імені Джона Кеннеді в Флориді.

Він додав, що новий знімок IC 5332 є ще одним прикладом того, як космічний телескоп Хаббл продовжує дивувати нас новими відкриттями про Всесвіт.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

Читайте також про комету, яка втричі більша за гору Еверест – вона вибухнула в космосі й наближається до Землі. 

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ФотоНаукаКосмос