Температурні гойдалки: синоптики розповіли, чи дійсно в Україні різко потеплішає до +20°C

На вихідних в Україні знову настало похолодання. У деяких регіонах уже випав сніг, а температура значно знизилася.

У Карпатах зафіксували морози до -13°C. Однак синоптики прогнозують потепління найближчим часом. Чи справді варто чекати різкого потепління, розповіла 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами метеорологині, нічні морози збережуться до кінця робочого тижня. Проте після 20 березня їхня інтенсивність почне поступово спадати.

Водночас, попри низькі температури вночі, вдень показники термометрів будуть плюсовими. Як тільки припиняться опади, весняне сонце почне активно прогрівати повітря.

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Щодо ймовірності стрімкого потепління до +20°C, Наталія Птуха зазначила, що за попередніми прогнозами такі температури малоймовірні.

Після 20 березня очікується поступове підвищення температури, – зазначила синоптикиня.

Вона уточнила, що цей процес буде повільним, але, ймовірно, більш стабільним, ніж раніше.

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру, в ніч на 20 березня температура коливатиметься від +1 до -5°C, удень очікується +5…+10°C, а в південно-західних областях повітря прогріється до +13°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про погоду в Україні на 19 березня.

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