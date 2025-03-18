Холод відступить: синоптики повідомили дату потепління в Україні

В Україні в найближчі дні очікується короткочасне зниження температури. Проте вже в середині тижня ситуація зміниться, і погода стане теплішою.

Як повідомляє meteoprog, синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що після тривалого періоду незвично високих температур країну охопить похолодання. Це спричинено вторгненням холодних арктичних мас із північної Європи.

У низці регіонів, зокрема на заході та півночі, прогнозуються пориви вітру та незначні снігопади. У нічний час стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Однак у другій половині тижня ситуація почне змінюватися. Завдяки південно-західному вітру температура поступово підвищуватиметься, починаючи з південних і західних областей країни.

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Прогноз погоди на тиждень

18 березня на крайньому південному сході України прогнозуються помірні дощі. У Донецькій області та на півночі Лівобережжя можливий мокрий сніг. На заході та півночі країни місцями утвориться ожеледиця, а в центральних і південних регіонах очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Температурні показники в південно-східній частині України коливатимуться від -1...+4° вночі до +2...+7° удень. В інших областях уночі буде -2...-7°, у Карпатах стовпчики термометрів можуть опуститися до -8...-13°, удень температура становитиме -2...+3°.

19 березня вночі на півночі країни можливий слабкий сніг. Нічна температура коливатиметься в межах 0...-5°, удень повітря прогріється до +2...+7°.

20 березня під впливом антициклону по всій території України встановиться ясна й спокійна погода без опадів. Вночі температура становитиме 0...-5°, а вдень підніметься до +5...+10°.

21 березня опади не передбачаються. Вночі та вранці можливий туман. Температурні показники в темний час доби складуть -4…+1°, удень потеплішає до +7…+12°.

22 березня очікується комфортна та тепла погода. Лише в Карпатах і на Закарпатті вдень можливі короткочасні дощі. Температура вночі знаходитиметься в межах -2…+4°, а вдень підніметься до +9…+14°.

23 березня у центральних, північних і південних регіонах місцями можливі дощі. В інших областях опадів не прогнозують, однак уночі та вранці подекуди утвориться туман. Температура повітря вночі складе -1...+5°, удень прогріється до +8...+13°, а в Закарпатті та на Буковині досягне +16°.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують метеорологи для зим в Україні до 2075 року.

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