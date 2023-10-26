Тепло взувайтесь та дотримуйтесь принципу багатошаровості: як не змерзнути у найхолоднішу погоду

Для того щоб уникнути застуди в холодну пору року, особливу увагу слід приділяти утепленню ніг. Кінцівки мають найгірше кровопостачання порівняно з іншими частинами тіла. Людина може застудитися, коли холод сповільнює обмінні процеси в організмі, призводить до зменшення кровообігу і ослаблення імунітету.

Про це пише ТСН.

Основні рекомендації, як одягатися і як взуватися, щоб уникнути переохолодження та застуди:

Одягайтеся відповідно до погоди. Взуття повинно бути теплим та водонепроникним, приділяйте особливу увагу матеріалу підошви, оскільки гумові підошви можуть застудити стопи. Використовуйте вовняні шкарпетки для додаткового утеплення. Одягайте кілька шарів одягу в холодну погоду. Уникайте натуральних тканин, таких як бавовна, оскільки вони погано зберігають тепло. Вибирайте теплі матеріали для верхнього одягу та шапки. Звертайте увагу на тканини, що добре зберігають тепло та відводять зайву вологу.

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Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете надійно захиститися від холоду, а свій організм – від застуди.

Нагадаємо, ми вже писали, яку звички в людей, які ніколи не хворіють.

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