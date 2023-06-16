Тероборонівці ефектно знищили російський кулеметний розрахунок дроном-камікадзе (відео)

Українські військові методично знищують ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці Донецької окремої бригади Сил територіальної оборони ліквідували вогневу позицію окупантів та кулеметний розрахунок.

Для цього захисники України використали дрон-камікадзе. Відео опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Ще одна наша робота дроном-камікадзе по позиціям окупантів. Знищено вороже укриття та кулеметний розрахунок. Працював Покровський батальйон нашої бригади", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що командування бригади ретельно впроваджувало використання ударних БПЛА.

"Влучність, швидкість, ефективність. Продовжуємо працювати на захист України, знищуючи ворогів", – додали військові.

На відео можна побачити, що росіяни зайняли укріплену позицію та намагалися використовувати кулемет для ведення вогню по українських захисниках. На наступних кадрах видно точне влучання дрона-камікадзе та ефектний вибух.

Нагадаємо, бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій вистежили та знешкодили спостережний пункт росіян. Це сталося на південному напрямку фронту.

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