Територію України вночі атакували 'Шахеди': ППО збили 15 з 17 дронів

Вночі 19 серпня Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів", які атакували територію України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Facebook.

"У ніч на 19 серпня рашисти атакували з північного напрямку ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.

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Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників".

Повітряні сили повідомили, що ППО відбивала атаки ворожих безпілотників у північних, центральних і західних областях.

В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, в 32 — вибиті вікна і двері.

2 жінки поранено уламками скла, ще 6 людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Нагадаємо, з'явилося фото наслідків нічної атаки Shahed по портах Одеської області.

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