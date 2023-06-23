Тероборонівцям з Дніпра вдалося затрофеїти російську військову техніку (відео)

Українські бійці з Окремої бригади територіальної оборони м. Дніпра змогли забрати вже дві бойові машини піхоти у росіян. Одна з БМП перейшла "на сторону світла" з повним боєкомплектом.

Як повідомили у бригаді, тероборонівці з Дніпра чотири дні тому змогли "з-під носа в орків" забрати спочатку БПМ-2. "Бійці нашої бригади витягли з-під носа у російських орків новенький БМП-2", – зазначалося у повідомленні.

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Сьогодні ж стало відомо, що "ті ж самі хлопці" забрали у російських загарбників ще одну БМП.

У бригаді розповіли подробиці: "Бійці нашої бригади забрали у російських загарбників ще один БМП! Це ті ж самі хлопці, які кілька днів тому вивели з-під носа орків перший БМП з повним боєкомплектом. Цей боєкомплект покращить чимало мешканців болота, які прийшли до нас повбивати й поруйнувати. Другу беху забрали ті ж самі хлопці, які вивезли й першу. Один, він посміхається, викладав біологію в ДНУ, а другий, теж побачите в кадрі - механік від бога, який воює попри свої далеко за 60. Отакі вони реальні герої визвольної війни".

Нагадаємо, днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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