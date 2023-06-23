Агент з руху 'АТЕШ' обманув п'яних росіян та знищив комплекс зв'язку 'Р-161' ворога: фото

Учасники руху АТЕШ провели спецоперацію у Херсонській області. Завдяки вдало продуманому плану було знищено комплекс зв'язку " Р-161" росіян.

Як повідомили у русі, 22 червня один з їхніх агентів зі складу військових сил росії пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу та підпалив комплекс зв'язку "Р-161".

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"До населеного пункту, де знаходиться наш агент, прибув новий підрозділ окупантів. Агент, будучи російським військовим, влився в довіру до товаришів по службі і підпалив їхній комплекс зв'язку. Попередньо він почекав, поки вони будуть у сильному алкогольному сп'янінні, оскільки вони на пива п'ють під час служби", – йдеться у повідомленні.

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В АТЕШ зазначили, що довго готувалися до цієї операції та змогли провести її вдало.

"Поки ми працюємо, рашисти не зможуть спокійно почуватися на українській землі. Ми знищуватимемо техніку окупантів скрізь. Ми всередині вашої армії від нас не сховаєшся", – додали в русі.

Довідково: Р-161 "Пошук" є комплексом автомобільних КВ-УКХ радіостанцій великої та середньої потужності, що використовується для радіозв'язку в умовах відкритого простору. Цей комплекс був розроблений в СРСР і використовувався для забезпечення зв'язку військових підрозділів та органів державної безпеки.

Складові комплексу Р-161 "Пошук" включають автомобільні та стаціонарні радіостанції, які працюють на діапазонах КВ (короткі хвилі) та УКХ (ультракороткі хвилі). Ці радіостанції мають велику потужність передачі сигналу, що дозволяє забезпечувати зв'язок на великі відстані. Він є надійним засобом зв'язку в умовах відсутності стійкого мобільного зв'язку або в разі необхідності забезпечення захищеного зв'язку.

Нагадаємо, український військовий рух "АТЕШ" разом з кримськими татарами повідомив, що підрив Каховської гідроелектростанції був здійснений 1-м батальйоном 205-ї мотострілецької бригади, яка базується у місті Будьонівськ Ставропольського краю.

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