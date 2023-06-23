Агент движения 'АТЕШ' обманул пьяных россиян и уничтожил комплекс связи 'Р-161' врага: фото

Участники движения АТЕШ провели спецоперацию в Херсонской области. Благодаря удачно продуманному плану был уничтожен комплекс связи "Р-161" россиян.

Как сообщили в движении, 22 июня один из их агентов из состава военных сил россии пробрался к месторасположению соседнего подразделения и поджег комплекс связи "Р-161".

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"В населенный пункт, где находится наш агент, прибыло новое подразделение оккупантов. Агент, будучи российским военным, влился в доверие к сослуживцам и поджег их комплекс связи. Предварительно он подождал, пока они будут в сильном алкогольном опьянении, поскольку они на пиво пьют во время службы", – говорится в сообщении.

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В АТЕШ отметили, что долго готовились к этой операции и смогли провести ее успешно.

"Пока мы работаем, рашисты не смогут спокойно чувствовать себя на украинской земле. Мы будем уничтожать технику оккупантов везде. Мы внутри вашей армии от нас не укроешься", – добавили в движении.

Справка: Р-161 "Поиск" представляет собой комплекс автомобильных КВ-УКВ радиостанций большой и средней мощности, используемый для радиосвязи в условиях открытого пространства. Этот комплекс был разработан в СССР и использовался для связи военных подразделений и органов государственной безопасности.

Составляющие комплекса Р-161 "Поиск" включают автомобильные и стационарные радиостанции, работающие на диапазонах КВ (короткие волны) и УКВ (ультракороткие волны). Эти радиостанции обладают большой мощностью передачи сигнала, что позволяет обеспечивать связь на большие расстояния. Он является надежным средством связи в условиях отсутствия устойчивой мобильной связи или при необходимости обеспечения защищенной связи.

Напомним, украинское военное движение "АТЕШ" вместе с крымскими татарами сообщило, что подрыв Каховской гидроэлектростанции был совершен 1-м батальоном 205-й мотострелковой бригады, базирующейся в городе Буденовск Ставропольского края.

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