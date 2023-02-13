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Тіна Кароль поділилася архівним фото зі своїм братом Станіславом

Билім Олена

Тіна Кароль поділилася архівним фото зі своїм братом Станіславом

Відома українська співачка Тіна Кароль показала архівне фото, на якому можна побачити, як вона виглядала кілька років тому. Вона виклала сторіз у своєму Instagram знімок, де тримає старшого брата за руку.

Як відомо з біографії співачки, вона має справжнє ім'я Тетяна Ліберман. Народилася Тіна у сім'ї інженерів 25 січня 1985 року, коли її батьки, які мали українське походження, проживали в Ягоднинському районі Магаданської області росії. 

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Тетяна стала другою дитиною у сім'ї, у 1981 році її батьки народили сина, якого звати Станіславом. Коли Тіні виповнилося 7 років, її батьки повернулися в Україну та оселилися в Івано-Франківській області.

Станіслав Ліберман не є публічним – він не веде соціальних мереж. Брат Кароль живе у Києві. Він працює адвокатом та є власником юридичної фірми.

 

Тані Кароль, яка виклала світлину з братом у соцмережі, ніяк її не підписала. На цьому фото вона тримає брата за руку, вони обоє посміхаються. Тіна тримає у руках великий пакет, а її брат, одягнений у спортивний костюм, обвішаний сумками. Брат та сестра стояли на вокзалі в Києві.

 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тіна майже не спілкується з батьками, а от з братом у неї склалися дружні стосунки. Час від часу вона навідує його та кілька разів публікувала фото з донькою Станіслава. До речі, він одружений на рідній сестрі української акторки Ірми Вітовської.

 

Нагадаємо, минулого року після чергового ракетного обстрілу росії по українських містах Тіна Кароль написала вірш, у якому прокляла російського диктатора путіна.

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