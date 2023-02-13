Тіна Кароль поділилася архівним фото зі своїм братом Станіславом

Відома українська співачка Тіна Кароль показала архівне фото, на якому можна побачити, як вона виглядала кілька років тому. Вона виклала сторіз у своєму Instagram знімок, де тримає старшого брата за руку.

Як відомо з біографії співачки, вона має справжнє ім'я Тетяна Ліберман. Народилася Тіна у сім'ї інженерів 25 січня 1985 року, коли її батьки, які мали українське походження, проживали в Ягоднинському районі Магаданської області росії.

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Тетяна стала другою дитиною у сім'ї, у 1981 році її батьки народили сина, якого звати Станіславом. Коли Тіні виповнилося 7 років, її батьки повернулися в Україну та оселилися в Івано-Франківській області.

Станіслав Ліберман не є публічним – він не веде соціальних мереж. Брат Кароль живе у Києві. Він працює адвокатом та є власником юридичної фірми.

Тані Кароль, яка виклала світлину з братом у соцмережі, ніяк її не підписала. На цьому фото вона тримає брата за руку, вони обоє посміхаються. Тіна тримає у руках великий пакет, а її брат, одягнений у спортивний костюм, обвішаний сумками. Брат та сестра стояли на вокзалі в Києві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Тіна майже не спілкується з батьками, а от з братом у неї склалися дружні стосунки. Час від часу вона навідує його та кілька разів публікувала фото з донькою Станіслава. До речі, він одружений на рідній сестрі української акторки Ірми Вітовської.

Нагадаємо, минулого року після чергового ракетного обстрілу росії по українських містах Тіна Кароль написала вірш, у якому прокляла російського диктатора путіна.

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