Те, чого ніхто не бачив: в Антарктиді вперше зафіксували невловиму істоту (фото)

У льодяних водах Південного океану вчені вперше зафіксували на відео надзвичайно рідкісного глибоководного кальмара Gonatus antarcticus. Це стало справжнім проривом для науки.

Як повідомляє Iflscience, унікальні кадри вдалося отримати дослідницькій групі з Інституту океану Шмідта. Раніше цей загадковий вид антарктичних глибин був відомий лише за знайденими рештками в уловах рибалок або за частинами, виявленими в шлунках морських хижаків.

Унікальна зустріч із рідкісним кальмаром сталася саме на Різдво – завдяки випадковому, але щасливому збігу обставин. Експедиція науковців, яка проводилася на борту судна R.V. Falkor (too) в акваторії моря Ведделла, планувала спустити підводний апарат ROV SuBastian ще напередодні свята. Однак масивні крижані поля змусили команду відкласти запуск, що й призвело до неочікуваного відкриття.

"Це просто неймовірно. Ми взагалі не мали бути в тому місці саме в той момент", – поділився враженнями Мануель Новілло, фахівець з Інституту різноманіття та екології тварин.

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Відеозапис, зроблений на глибині понад 2150 метрів, дав змогу вченим уважно вивчити кальмара. Незважаючи на те, що тварина виглядала бадьорою та здоровою, на її мантії були свіжі сліди від присосок, а на щупальцях –подряпини. Це свідчить про недавні зіткнення з іншими глибинними мешканцями. Вік та стать цієї загадкової істоти поки що не встановлені, проте отримані кадри стали цінним джерелом знань про життя глибоководних організмів.

Експедиція, проведена в межах проекту Schmidt Ocean Institute спільно з National Geographic та Rolex Perpetual Planet, займалась дослідженням морських екосистем і створенням карт невідомих районів дна Південного океану. Більше інформації про цю унікальну подію планують представити у майбутньому документальному фільмі від National Geographic.

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