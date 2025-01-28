Точний прогноз: синоптикиня розповіла, коли в Україні варто очікувати похолодання та дощі
Тепла погода в Україні збережеться найближчими днями, але вже в кінці місяця очікується похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її прогнозом, сьогодні та завтра на заході, півдні та частково в центрі країни температура підвищиться до +12...+17 градусів.
Читайте також: Аномальна зима: в Укргідрометцентрі розповіли, як довго триматиметься "весняна" погода та коли чекати різких змін
В інших регіонах також буде тепло – +7...+11 градусів. Однак з 31 січня очікується похолодання та початок опадів.
"З 31 січня температура повітря знизиться в більшості областей України, і почнуться опади", – зазначила вона.
Синоптикиня також зазначила, що зміни температури будуть відповідати сезону.
Раніше ми розповідали про прогноз погоди на 29 січня.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!