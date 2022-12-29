Топ-10 найгірших фільмів усіх часів, які неможливо дивиться

У кожного свій смак на фільми, проте деякі стрічки викликають бажання вимкнути телевізор посеред перегляду навіть у відданих кіноманів. Сценаристи та режисери-початківці вчаться на невдалих фільмах "як робити не треба", тому кожен з цих витворів несе певну користь суспільству. З іншої сторони невдале кіно може бути до того погане, що навіть змусить вас посміятися. Можливо варто дати цим екземплярам шанс і тоді вони навіть змінять ваше ставлення до і фільмів.

Видання Collider поділилась 10-ма найгіршими фільмами усіх часів, за версією найбільшої кінематографічної бази даних IMDb. Пропонуємо вам прочитати описи та переглянути стрічку, яка найбільше за все сподобається.

Дуже епічне кіно (2007)

Дуже епічне кіно (2007)

Пародія на кіно-хіти 2006 року, включаючи "Пірати Карибського моря 2: скриня мерця", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Супер Начо", "Зміїний політ" та інше. Сюжет розповідає про чотирьох сиріт. Один працює охоронцем у Луврі, другий біженець із Мексики, третій – жертва змій на літаку, четвертий – мутант. Усі четверо відвідують шоколадний завод та переміщуються у каїну Гнарнія. Там вони зустрічають пірата та студентів коледжу чаклунства. Разом із мудрим, але тупуватим левом їм треба перемогти злу чаклунку.

Поле битви – Земля (2000)

Поле битви – Земля (2000)

Планета Земля, 3000 рік. Людство опиняється під загрозою знищення расою Психлос - жадібними інопланетянами, які використовують будь-які доступні засоби для отримання максимальної вигоди. Відома могутнім Терлом, раса Психлосов захоплює Землю після 9-хвилинної битви, а потім повністю позбавляє планету її ресурсів, використовуючи залишки людства як раби. Коли людство майже втрачає надію на звільнення від інопланетних загарбників, на Землі залишається лише один сміливець, який готовий кинути виклик Психлосам і очолити повстання проти прибульців: Джонні Тайлер.

Врятувати Різдво (2014)

Врятувати Різдво (2014)

Головний герой Кірк любить проводити Різдво не екстравагантно, без жартів, розіграшів та у п'яному екстазі, а як належить традиціям християнського свята. Проте його сестра і зять, замість тихої сімейної вечері з розспівуванням різдвяних пісень, вирішили створити задерикувату вечірку. Так сталося, що Кіркові доведеться відзначати це свято з рідними. І він хоче зробити все, щоб свято пройшло, як годиться.

Син Маски (2005)

Син Маски (2005)

Маска Локі знову повертається на землю. Цього разу вона потрапляє до рук художника Тіма Евері, син якого народився з магічними здібностями. Дитина в компанії собаки вирішують пограти з Маскою й перевертають усе в окрузі. Справжні біди попереду, адже, згадавши про зникнення артефакту, Локі — бог пустощів — вирушає на її пошуки.

Будинок мерців (2003)

Будинок мерців (2003)

Похмурий острів, проклята земля, де стоїть Будинок мертвих – обитель зла. Ніхто ще не вибирався з острова живим, але про це не підозрювали друзі-студенти, які вирішили добре повеселитися на екзотичній вечірці, влаштованій на цьому острові. Заручники острова смерті вступають у боротьбу із силами пітьми. Тільки як вбити зомбі, якщо той уже мертвий?

Красуня і страховисько (2008)

Красуня і страховисько (2008)

Протягом тривалого часу Нет і Крістабель перебували в розлуці, але молодик не переставав шукати і сподівався завжди на щасливий кінець. І в результаті йому вдалося досягти бажаного, і він знайшов Крістабель, яка стала ще красивішою, ніж була раніше. Але для щастя Нета є одна перешкода у вигляді несимпатичної подруги Крістабель Джун, з якою вона майже нерозлучна. Її присутність може зіпсувати настрій будь-якому хлопцю. Усвідомлюючи, що Джун самотня і в їхніх стосунках з Крістабель перебуватиме третій зайвий, Нет вирішує почати шукати хлопця для Джун, обіцяючи за це гарну винагороду та нескінченну подяку. Але жодному з хлопців не хочеться з нею мати справу. І тоді Нет вирішує змінити імідж Джун. І тут трапилося таке… Джун насправді виявилася дуже гарною, і її прекрасна зовнішність тепер не дає спокою самому Нету.

Вундеркінди: Вундеркінди 2 (2004)

Вундеркінди: Вундеркінди 2 (2004)

Продовження неймовірних пригод найнезвичайніших дітей у світі. Поки мама та тато сюсюкають і варять кашку, супердітки обговорюють важливі питання. Вони можуть, не приховуючи, обговорювати важливі супергеройські теми, адже батьки не сприймають це серйозно. Шпигун Кахуна, який випив із дитячої пляшечки щось отруйно-зелене отримав неймовірну силу. Кахуна боровся з Біллом Біскейном, але повністю перемогти ворога не вдалося Тепер Білл знаменитий медіамагнат і готує новий план поневолення світу. Цього разу він має намір заволодіти супутниковою системою та за допомогою спеціального каналу перетворити всіх дітей світу на своїх слухняних рабів. Але вундеркінди не дозволятимуть втілити підступний план у життя. Вони збираються допомогти Кахуна в його боротьбі з Біллом і тепер точно зможуть довести справу до кінця.

Птахокаліпсис: Шок і Терор (2010)

Птахокаліпсис: Шок і Терор (2010)

Зграя орлів та стерв'ятників атакує мешканців невеликого містечка. Багато людей гинуть. Ніхто не розуміє причин агресивної поведінки птахів. Двоє людей вирішують боротися проти птахів, але чи зможуть вони вижити під час Птахокаліпсису?

Манос: Руки долі (1966)

Манос: Руки долі (1966)

Сім'я їде у відпустку, але дорогою губиться в неосяжних просторах Техасу і заїжджає в якийсь дивний покинутий готель. Брамник на ім'я Торго після довгих умовлянь погоджується пустити сім'ю переночувати, але постійно бурмоче, мовляв, хтось на ім'я Майстер буде дуже незадоволений. Незабаром оголошується і сам Майстер. З'ясовується, що цей моторошний тип поклоняється демону Маносу, а в підвалі готелю нудьгують його численні дружини.

Нереальний блокбастер (2008)

Нереальний блокбастер (2008)

Ця картина є пародією на більшість гучних блокбастерів та фільми-катастрофи. Група молодих друзів повинні врятувати світ від неймовірної катастрофи. І якби ж то однієї, але ні. На нашу нещасну планету обрушилися всілякі лиха, причому всі відразу. Торнадо, астероїди, зрушення земної кори — це далеко не повний перелік того, що повинні будуть пережити герої і все людство разом з ними.

Нагадаємо, завжди є стрічки, які закохують у себе більшість глядачів. Деякі з них хочеться переглядати кожного року і згадувати приємні пережиті моменти та насолоджуватись сюжетом. UAportal підготував список з 7 найкращих фільмів, які варто переглянути вдруге

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!