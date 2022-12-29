Топ-10 худших фильмов всех времен, которые невозможно смотреть

У каждого свой вкус на фильмы, однако некоторые фильмы вызывают желание выключить телевизор посреди просмотра даже у преданных киноманов. Сценаристы и начинающие режиссеры учатся на неудачных фильмах "как делать не надо", поэтому каждое из этих произведений несет определенную пользу обществу. С другой стороны, неудачное кино может быть до того плохое, что даже заставит вас посмеяться. Возможно стоит дать этим экземплярам шанс и тогда они даже изменят ваше отношение к фильмам.

Издание Collider поделилось 10 худшими фильмами всех времен, по версии крупнейшей кинематографической базы данных IMDb. Предлагаем вам прочитать описания и просмотреть ленту, которая больше всего понравится.

Очень эпическое кино (2007)

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Пародия на кино-хиты 2006 года, включая "Пираты Карибского моря 2: сундук мертвеца", "Чарли и шоколадная фабрика", "Супер Начо", "Змеиный полет" и другое. Сюжет рассказывает о четырех сиротах. Один работает телохранителем в Лувре, второй беженец из Мексики, третий – жертва змей на самолете, четвертый – мутант. Все четверо посещают шоколадный завод и перемещаются в каину Гнарния. Там они встречают пирата и студентов колледжа колдовства. Вместе с мудрым, но туповатым львом им нужно победить злую колдунью.

Поле битвы – Земля (2000)

Планета Земля, 3000 год. Человечество оказывается под угрозой уничтожения расой Психлос – жадными инопланетянами, использующими любые доступные средства для получения максимальной выгоды. Известная могучим Терлом, раса Психлосов захватывает Землю после 9-минутного сражения, а затем полностью лишает планету ее ресурсов, используя остатки человечества как рабы. Когда человечество почти теряет надежду на освобождение от инопланетных захватчиков, на Земле остается только один храбрец, который готов бросить вызов Психлосам и возглавить восстание против пришельцев: Джонни Тайлер.

Спасти Рождество (2014)

Главный герой Кирк любит проводить Рождество не экстравагантно, без шуток, розыгрышей и в пьяном экстазе, а как подобает традициям христианского праздника. Однако его сестра и зять, вместо тихого семейного ужина с распеванием рождественских песен, решили создать задорную вечеринку. Так случилось, что Кирку придется отмечать этот праздник с родными. И он хочет сделать все, чтобы праздник прошел, как полагается.

Сын Маски (2005)

Маска Локи снова возвращается на землю. В этот раз она попадает в руки художника Тима Эвери, сын которого родился с магическими способностями. Ребёнок в компании собаки решают поиграть с Маской и переворачивают все в округе. Настоящие беды впереди, ведь, вспомнив об исчезновении артефакта, Локи — бог баловства — отправляется на ее поиски.

Дом мертвецов (2003)

Мрачный остров, проклятая земля, где стоит Дом мертвых – обитель зла. Никто еще не выбирался из острова живым, но об этом не подозревали друзья-студенты, решившие хорошо повеселиться на экзотической вечеринке, устроенной на этом острове. Заложники острова погибели вступают в борьбу с силами тьмы. Только как убить зомби, если тот уже мертв?

Красавица и чудовище (2008)

В течение длительного времени Нет и Кристабель находились в разлуке, но новолуние не переставал искать и надеялся всегда на счастливый конец. И в результате ему удалось добиться желаемого, и он нашел Кристабель, которая стала еще красивее, чем была раньше. Но для счастья Нета есть одно препятствие в виде несимпатичной подруги Кристабель Джун, с которой она почти неразлучна. Ее присутствие может испортить настроение любому парню. Осознавая, что Джун одинока и в их отношениях с Кристабель будет находиться третий лишний, Нет решает начать искать парня для Джун, обещая за это хорошее вознаграждение и бесконечную благодарность. Но ни одному из ребят не хочется иметь дело с ней. И тогда Нет решает сменить имидж Джун. И тут случилось такое… Джун действительно оказалась очень красивой, и ее прекрасная внешность теперь не дает покоя самому Нету.

Вундеркинды: Вундеркинды 2 (2004)

Продолжение невероятных приключений самых необычных детей в мире. Пока мама и папа сюсюкают и варят кашицу, супердетки обсуждают важные вопросы. Они могут не скрывая обсуждать важные супергеройские темы, ведь родители не воспринимают это серьезно. Выпивший из детской бутылочки шпион Кахуна что-то ядовито-зеленое получил невероятную силу. Кахуна боролся с Биллом Бискейном, но полностью победить врага не удалось Теперь Билл знаменит медиамагнат и готовит новый план порабощения мира. На этот раз он намерен завладеть спутниковой системой и посредством специального канала превратить всех детей мира в своих послушных рабов. Но вундеркинды не позволят воплотить коварный план в жизнь. Они собираются помочь Кахуну в его борьбе с Биллом и теперь точно смогут довести дело до конца.

Птицекалипсис: Шок и Террор (2010)

Стая орлов и стервятников атакует жителей небольшого городка. Многие гибнут. Никто не понимает причин агрессивного поведения птиц. Два человека решают бороться против птиц, но смогут ли они выжить во время Птихокалипсиса?

Манос: Руки судьбы (1966)

Семья уезжает в отпуск, но по дороге теряется в необъятных просторах Техаса и заезжает в какую-то странную заброшенную гостиницу. Привратник по имени Торго после долгих уговоров соглашается пустить семью переночевать, но постоянно бормочет, мол, кто-то по имени Мастер будет очень недоволен. Вскоре объявляется и сам Мастер. Выясняется, что этот жуткий тип поклоняется демону Маносу, а в подвале отеля скучают его многочисленные жены.

Нереальный блокбастер (2008)

Эта картина является пародией на большинство громких блокбастеров и фильмов-катастроф. Группа молодых друзей должна спасти мир от невероятной катастрофы. И если бы это одной, но нет. На нашу несчастную планету обрушились всяческие беды, причем все сразу. Торнадо, астероиды, сдвиги земной коры – это далеко не полный перечень того, что должны будут пережить герои и все человечество вместе с ними.

Напомним, всегда есть ленты, влюбляющие в себя большинство зрителей. Некоторые из них хочется просматривать каждый год и вспоминать приятные пережитые моменты и наслаждаться сюжетом. UAportal подготовил список из 7 лучших фильмов, которые стоит посмотреть второй раз

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