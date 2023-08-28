Топ-3 народних засоби для прання, які категорично не можна використовувати: знищать пральну машину

Фахівці попереджають про потенційну небезпеку використання певних засобів для прання в пральних машинах, які можуть негативно вплинути на їхню роботу.

Про це пише radiotrek.

Дослідження показали, що деякі популярні комбінації речовин можуть призвести до поломки вашої машини.

Як відомо, інтернет переповнений лайфхаками, які обіцяють покращити результати прання за допомогою додаткових інгредієнтів, наприклад оцту. Проте, варто пам'ятати, що використання оцту для прання білизни в автоматичних машинах не є безпечним.

Оцтова кислота може призвести до потенційних пошкоджень пральної машини і призвести до значних витрат на ремонт. Тому варто утриматися від використання оцту під час прання.

Важливо розуміти, що оцет можна використовувати для полоскання, збереження кольору, видалення запахів та інших цілей, але концентрований розчин оцту агресивний до деяких компонентів пральних машин, зокрема гумових ущільнювачів, що згодом може спричинити їхнє пошкодження або знос.

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Якщо ви все ж плануєте використовувати оцет під час прання, важливо обов'язково перевірити інструкції від виробника або звернутися до служби підтримки, щоб переконатися, що це не порушить гарантійні умови і не призведе до небажаних наслідків для машини.

Крім того, важливо не використовувати надмірну кількість солі та соди. Насправді, експерти рекомендують використовувати лише лимонну кислоту. Максимально припустима доза - 80 мл на одне прання.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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