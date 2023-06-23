Топ-5 дієвих прийомів для візуального збільшення очей

Очі – дзеркало душі, на них в першу чергу звертають увагу. Щоб зробити їх виразнішими варто просто вміти правильно малюватись. Ми підкажемо вам кілька прийомів, які допоможуть візуально збільшити очі.

Підводка-олівець

Візьміть білий або бежевий олівець–підводку та підведіть лінії і з внутрішньої сторони повіки згори і знизу. Це зробить очі виразнішими та візуально їх збільшить.

Хайлайтер

Нанесіть невелику кілкість хайлайтера у внутрішні куточки ока. Світлі відтінки збільшують очі і візуально розкривають їх.

Додайте глибини

Нанесіть ванільні тіні для повік на всю рухому повіку до брови, після чого великим пензликом для тіней нанесіть темніший відтінок в зовнішній куточок ока та розтушуйте уздовж складки повіки. Рідкою підводкою або м'яким олівцем проведіть лінію приблизно від краю райдужки у напрямку до зовнішнього куточка ока. Нижні вії не фарбуйте.

Читайте також: Як зробити макіяж за допомогою однієї помади: вражаючий лайфхак

Підкручкйте правильно

Починайте із початку росту вій, після чого переходьте до середини і закінчуйте на кінчиках. Для виразнішого ефекту повторно підкрутіть вії на початку їх росту.

Туш

Візьміть туш для об’єму та нанесіть спочатку у внутрішній куточок ока, потім посередині і до зовнішнього куточка ока.

Нагадаємо, ми вже писали про головні антитренди в макіяжі 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!